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Şırnak'ta kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü hayatını kaybetti

Cizre ilçesinde kamyon ile çarpışan akaryakıt yüklü tanker alev alarak yandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada tanker şoförü Reşad Yavuz yaşamını yitirirken, kamyon şoförü ise yaralandı.

Ekleme: 24.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü hayatını kaybettiŞırnak'ta feci kaza..

Şırnak'ta kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü hayatını kaybetti
Şırnak'ta kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü hayatını kaybetti



Saat 14.00 sıralarında Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu 6’ncı kilometresindeki Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana gelen olayda, Reşad Yavuz idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonla çarpıştı.

Tanker alev aldı

Kazayla birlikte tanker, kupa kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şoför hayatını kaybetti

Şırnak'ta kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü hayatını kaybetti

Gelen ekipler, tanker şoförü Reşad Yavuz’un yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan kamyon şoförü ise Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yavuz’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.