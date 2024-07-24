8 ilde düğmeye basıldı! Sahte ehliyet operasyonu: 4 gözaltı

Samsun merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte ehliyet operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda KKTC ve Gürcistan ülkelerine ait sahte ehliyet üretilip para karşılığı satıldığını tespit etti.Jandarma ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da operasyon düzenledi. Operasyonda B.E., C.T., C.Ç. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon kapsamında 60 kişide sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.