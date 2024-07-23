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Korkunç kaza! 3 TIR birbirine girdi: Yol kapandı

Samsun'da korkunç zincirleme kaza meydana geldi. 3 TIR birbirine girmesiyle yol kapandı.

Ekleme: 23.07.2024 - 16:57 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Korkunç kaza! 3 TIR birbirine girdi: Yol kapandıSamsun'da meydana gelen kazadan görüntüler geldi. 3 TIR zincirleme kaza yapmasıyla yol kapandı.

3 TIR BİRBİRİNE GİRDİ

Korkunç kaza! 3 TIR birbirine girdi: Yol kapandı
Korkunç kaza! 3 TIR birbirine girdi: Yol kapandı

Samsun'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı. Trafik akışı banketten sağlanırken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevki Samsun-Ordu karayolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi.

Korkunç kaza! 3 TIR birbirine girdi: Yol kapandı

19 ADU 446 ve 53 AZ 266 ile CE 2809 XF Ukrayna plakalı TIR, birbirine girdi. Hasarlı kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istimameti, trafiğe kapandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yolda uzun kuyruklar oluşurken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı banketten sağlanıyor.