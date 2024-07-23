Dudak uçuklatan vurguna polis engeli! Tam 1 milyon Euro...
İstanbul'un Fatih ilçesinde, çalıştığı emlakçıya ait 1 milyon Euro'yu çalan Mehmet E.Ç.'nin Iğdır'a gittiği tespit edildi. Şüphelinin 19 Temmuz tarihinde İstanbul'a dönüş bileti aldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla şahsı yakaladı. İşte detaylar...
İstanbul Fatih'te emlakçılık yapan B.B.(64) polise başvurarak yanında çalışan bir kişiye döviz bürosunda dolara çevirmesi için 1 milyon Euro verdiğini, ancak çalışanın parayı alarak ortadan kaybolduğunu söyledi.
OLAYIN ARDINDAN IĞDIR'A GİTTİ
Şikayet üzerine polis tarafından başlatılan soruşturmada şüpheli Mehmet E.Ç.'nin olayın ardından paralarla birlikte Iğdır'a gittiği tespit edildi.
Polis yaptığı incelemede şüphelinin döviz bürosunda parayı dolara çevirdiği anların güvenlik kamerasına ulaştı.
Başka bir güvenlik kamera görüntüsünde ise şüphelinin para dolu çantayla bir taksiye bindiği, ardından yürüyerek uzaklaştığı görüldü.
HAVALİMANINDA OPERASYONLA YAKALANDI
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet E.Ç.'nin 19 Temmuz 2024 tarihinde Iğdır'dan uçakla İstanbul'a geleceği bilgisine ulaşıldı.
İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı.
İHTİYACI OLDUĞU İÇİN HIRSIZLIK YAPMIŞ!
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin sorgusunda hırsızlığı ihtiyacı olduğu için yaptığını söylediği öğrenildi.
OLAYIN ARDINDAN IĞDIR'A GİTTİ
Şikayet üzerine polis tarafından başlatılan soruşturmada şüpheli Mehmet E.Ç.'nin olayın ardından paralarla birlikte Iğdır'a gittiği tespit edildi.
Polis yaptığı incelemede şüphelinin döviz bürosunda parayı dolara çevirdiği anların güvenlik kamerasına ulaştı.
Başka bir güvenlik kamera görüntüsünde ise şüphelinin para dolu çantayla bir taksiye bindiği, ardından yürüyerek uzaklaştığı görüldü.
HAVALİMANINDA OPERASYONLA YAKALANDI
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet E.Ç.'nin 19 Temmuz 2024 tarihinde Iğdır'dan uçakla İstanbul'a geleceği bilgisine ulaşıldı.
İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı.
İHTİYACI OLDUĞU İÇİN HIRSIZLIK YAPMIŞ!
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin sorgusunda hırsızlığı ihtiyacı olduğu için yaptığını söylediği öğrenildi.