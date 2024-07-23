Devasa dalga paniği: Genç kadının kaburgaları kırıldı

Bu sene kapıda vize muafiyetiyle Türkiye'den de binlerce turisti ağırlayan Yunanistan'ın popüler adası Mikonos'ta dev dalga tatilin keyfini çıkaranları bir anda paniğe sürükledi. İki kişinin yaralandığı olayda, yaralılardan birinin kaburgalarının kırıldığı açıklandı. Olay, sahilde bulunanların kamerası tarafından kayda alındı.Plajda bulunanların telefonlarına yansıyan görüntülerde, plajdan biraz uzakta bir gemi görülüyor. Geminin geçtiği sırada ise sahile doğru gelen bir devasa dalganın iki turisti sürüklediği anlar kayda alındı. İki genç, dalgayı fark edip sudan çıkmaya çalışırken karaya daha yakın olan bir kadını, dalga yere çarptı. Kadının yere düşmesiyle gençler yardım için koştu. Dalganın yıktığı kadının iki kaburgasının kırıldığı belirtildi.Olayı görüntüleyen Takis Papadakos, dev dalgaya geminin neden olduğunu, geminin yerel ulaşımda kullanılan bir feribot hizmeti Fast Ferris Andros'a ait olduğunu açıkladı.Gemi kaptanının, 'diğer teknelerin yakınında dikkatsizce seyir yapma ve ihmalkarlığa bağlı yaralanmalara neden olma' suçundan tutuklandığı belirtildi. Ayrıca Mikonos Liman İdaresi konuyla ilgili soruşturma başlattı.