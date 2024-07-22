Polatlar soruşturmasında yeni gelişme! Dilan Polat'ın tahliyesi istenmişti...

Evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilmeye alınan Dilan Polat'ın tahliye talebine ret kararı verildi. Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlananan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi.Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken Dilan Polat için de eksik evrakların giderilmesinin ardından itiraza red kararı geldi.Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek.