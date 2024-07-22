Mersin'in Akdeniz ilçesinde tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralama suçundan aranan şüpheli, sosyal medya hesabından canlı yayın açıp "Beni polis, ekip alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" dedi. Şüphelinin ormanlık ve bahçelerde saklandığını tespit eden polis ekipleri, adım adım iz sürerek şahsı yakaladı. İşte detaylar…

15 gün önce merkez Akdeniz ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli R.P. (39) sosyal medyadan canlı yayın yaptı.Canlı yayında kendisinin 17 yaşından beri cezaevine girip çıktığını ve kimsenin yakalayamayacağını kasteden şüpheli, "Beni ekip mekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" ifadelerini kullandı.Mersin’de bir garip olay! Canlı yayın açıp Beni ekip alabilir mi? dedi: Polis adım adım iz sürdü ve...Şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın ormanlık alan ile bahçelerde saklandığı belirlendi. R.P.'nin yakalanmamak için farklı güzergâhlar kullanarak yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini de tespit eden ekipler, saklanmış olabileceği bölgede arama başlattı.