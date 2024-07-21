Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Haliliye ilçesi Değ Eteği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre. henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünde çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.