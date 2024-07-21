Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Haliliye ilçesi Değ Eteği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre. henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünde çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.