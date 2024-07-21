Kırşehir'deki kan donduran vahşette yeni detaylar! Cesedi bazada bulunmuştu: Ağzından köpükler geldi

Kırşehir'de İran uyruklu Milad Abolgth'un cansız bedeni bir bazada battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Otopsisinde ise midesinden 1 kilogram uyuşturucu çıkmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Afganistan uyruklu Sah Zamani Sarvari'nin ifadesinde korkunç detaylar yer aldı. İfadesinde tüm suçlamaları kabul eden Sarvari, Abolgth'a sıvı deterjan türünde bir içecek verdiğini ve onu içtikten sonra ağzından köpükler geldiğini söyledi. İşte detaylar…

Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu. Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesedi bulan hurdacının da ifadesine başvuruldu.Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 200 saatlik görüntü izledi. Yapılan çalışmalarda cesedin İran uyruklu Milad Abolgth'a ait olduğu belirlendi. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen Abolgth'ın yapılan otopsisinde midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı.Kente gelen Milad Abolgth'ın misafir olduğu Afganistan uyruklu F.N., Sah Zamani Sarvari ve M.N.'nin evinde rahatsızlandığı belirlendi. Bunun üzerine 3 Afgan'ın midesindeki uyuşturucuyu çıkarması için Abolgth'a sıvı içirdikleri tespit edildi.Milad Abolgth hayatını kaybedince 3 şüphelinin cesedi bazanın içine yerleştirerek, hurdacı A.V.V.'nin (41) 3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile dere kenarına götürüp, bıraktıkları belirlendi.Polis ekipleri, adreslerine düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sarvari tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.