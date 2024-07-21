Bodrum'da isale hattı patladı: Otomobil oluşan çukura düştü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı, oluşan çukura otomobil düştü. Otomobil, ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı.
Turizm denince akla ilk gelen bölgelerimizden biri olan Bodrum'da, altyapı sorunu ilçe halkının kaderi haline geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki ana su isale hattı patladı.
Otomobil çukura düştü
Seyir halindeki bir otomobil, oluşan çukura düştü.
İhbarla bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler çıkardı
Otomobil, ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı.
Yetkililer uyardı
Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatılırken, su kesintilerinin meydana gelebileceği belirtildi.