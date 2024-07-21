Bodrum'da isale hattı patladı: Otomobil oluşan çukura düştü

Turizm denince akla ilk gelen bölgelerimizden biri olan Bodrum'da, altyapı sorunu ilçe halkının kaderi haline geldi.Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki ana su isale hattı patladı.Seyir halindeki bir otomobil, oluşan çukura düştü.İhbarla bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.Otomobil, ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı.Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatılırken, su kesintilerinin meydana gelebileceği belirtildi.