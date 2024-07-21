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Bodrum'da isale hattı patladı: Otomobil oluşan çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı, oluşan çukura otomobil düştü. Otomobil, ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı.

Ekleme: 21.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Bodrum'da isale hattı patladı: Otomobil oluşan çukura düştüBodrum'da isale hattı patladı: Otomobil oluşan çukura düştü

Turizm denince akla ilk gelen bölgelerimizden biri olan Bodrum'da, altyapı sorunu ilçe halkının kaderi haline geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki ana su isale hattı patladı.

Otomobil çukura düştü

Seyir halindeki bir otomobil, oluşan çukura düştü.

İhbarla bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çıkardı

Otomobil, ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı.

Yetkililer uyardı

Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatılırken, su kesintilerinin meydana gelebileceği belirtildi.