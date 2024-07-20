Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'de önemli açıklamalarda bulundu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. 'Müzakerelere, yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim' demenin kimseye faydası yoktur. Bakın biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız.' diye konuştu.Türkiye'nin Yavru Vatan ile 'tek yüreğiz tek bilek' olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan basınına damga vurdu.Yunan Protothema gazetesi, bir kez daha provokatif bir manşet kullandı. 'Erdoğan işgal altındaki topraklardan kışkırtmayı sürdürüyor' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın 'Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın akla ziyan açıklamaları ile ilgili Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim' ifadelerini hatırlatan gazete, bu sözlerin 'saldırı' olduğunu öne sürdü.Insider Greece, 'Erdoğan işgal edilen topraklarda provokasyonu sürdürüyor' ifadelerini kullandığı haberinde saldırgan sözler sarfeden bir diğer yayın organı oldu. Başkan Erdoğan'ın 'Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz' mesajını paylaşan Insider, Türkiye'nin şenliklerle gövde gösterisi yaptığını söyledi.CNN Greece skandal ifadeler kullanarak 'Erdoğan işgal topraklarında' başlığına imza attı. Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'ın federal çözümüne sıcak bakmadığını vurgulayan CNN, Türkiye'nin Kıbrıs'tan vazgeçmediğinin altını çizdi.Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan işgal altındaki topraklardan seslendi: Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil' başlığını kullandı. Yunan gazete, 'Erdoğan 'Kuzey Kıbrıs gözbebeğimiz, ruhumuzun bir parçası' ifadelerini kullanarak adadan elini çekmeyeceğini herkese ilan etti' ifadelerini kullandı.Iefimerida, 'Türkiye'nin provokatif şenliği' başlıklı haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgal altındaki Kıbrıs'a çıkarma yaptı' sözlerini kullandı.Yunan gazete, 'Erdoğan meydan okurcasına, Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inandığını söyledi. Türkiye, Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözüm için müzakereye, görüşmeye, müzakereye hazırdır' diyen Erdoğan buna rağmen Kıbrıs'ta barış harekatının neden yapıldığını ve Türkiye'nin neden böyle bir karar aldığını aklımızda tutmamız lazım diyerek provokatif konuştu' ifadelerine yer verdi.