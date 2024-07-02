MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!" notuyla sosyal medya hesabından operasyonları duyurdu.MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.