EURO 2024 | Avusturya 0-1 Türkiye (Canlı anlatım)

EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya karşısında tur arıyor. Maçın kazananı çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.GOL | 1' Merih Demiral1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.1' Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde kaldı. Merih Demiral çizgi önünde topu kaleye vurdu ve golü attı. Bu gol aynı zamanda Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonaları'nda attığı en hızlı gol oldu. Skor 57. saniyede değişti.5' Avusturya'nın köşe vuruşunda top boşta kaldı. Merih Demiral son anda Baumgartner'in vurmasını engelledi.11' Orkun Kökçü yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Orkun, A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesi halinde forma giyemeyecek.25' Merih Demiral köşe vuruşundan gelen topta kafayla vuruşunu yapsa da şutu az farkla dışarıya gitti.38' Ferdi Kadıoğlu'nu formasından çeken Romano Schmid sarı kart gördü.42' İsmail Yüksek rakibini düşürdükten sonra sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen İsmail, A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesi halinde forma giyemeyecek.51' Karşı karşıya pozisyonda Mert yakın mesafeden rakibine geçit vermedi.52' Lienhart, Arda Güler'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.58' Salih Özcan, İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.59' Merih Demiral kornerden gelen topta çok iyi yükselere golü attı.66' Gregoritsch kornerde arka direkte boş kaldı be tek vuruşla golü attı.Türkiye mücadelenin ilk dakikasında Merih Demiral'ın golüyle öne geçti.Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde ağları havalandıran Merih Demiral tarihe geçti.Bu gol, Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (57 saniye) oldu. Turnuva tarihinde en erken golü Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı. (23 saniye)Milli Takım'da maçın 11. dakikasında sarı kart gören Orkun Kökçü, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. İsmail Yüksek de 42. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü.Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.A Milli Futbol Takımı'nda cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.Maç öncesinde saha içinde takım konuşmasını da kaptan Kaan Ayhan yaptı.Öte yandan milli takıma Leipzig’de de büyük destek vardı. Leipzig’de yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Almanya ve Avrupa’nın başka şehirlerinden gelen Türk vatandaşlar Leipzig Stadyumu’nu doldurdu.Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Schmid; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper