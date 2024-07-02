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Beyaz Gazete
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18 yaşındaki genç şehri alarma geçirdi: Herkes öldü sandı ama…

Kocaeli'de kaldırımda yatan 18 yaşındaki genci görenler öldüğünü düşünüp polisi aradı. Olay yerine giden ekiplerin incelemesi sonrası gerçek ortaya çıktı.

Ekleme: 2.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 2.07.2024 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
18 yaşındaki genç şehri alarma geçirdi: Herkes öldü sandı ama…Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.

18 yaşındaki genç şehri alarma geçirdi: Herkes öldü sandı ama…

Kaldırımda hareketsiz yatan genci gören vatandaşlar yanına giderek şahsı kendine getirmeye çalıştı. Sese tepki vermeyince, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

18 yaşındaki genç şehri alarma geçirdi: Herkes öldü sandı ama…

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 18 yaşındaki O.C. isimli genci sedyeye alarak ambulansla hastaneye kaldırdı.