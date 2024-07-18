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Beyaz Gazete
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Yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’da yolcu treni Chandigarh kentinden Assan eyaletinin kuzeyindeki Dibrugarh kasabasına sefer gerçekleştiriyordu. Sefer sırasında raydan çıkması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Ekleme: 18.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı varHindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Gonda eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kazanın ardından vagonların yol boyunca devrildiği olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistanlı yetkililer, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu treni Chandigarh kentinden Assan eyaletinin kuzeyindeki Dibrugarh kasabasına sefer gerçekleştirdiği sırada Gonda'da yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.