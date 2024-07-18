Yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan’da yolcu treni Chandigarh kentinden Assan eyaletinin kuzeyindeki Dibrugarh kasabasına sefer gerçekleştiriyordu. Sefer sırasında raydan çıkması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Gonda eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kazanın ardından vagonların yol boyunca devrildiği olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Hindistanlı yetkililer, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yolcu treni Chandigarh kentinden Assan eyaletinin kuzeyindeki Dibrugarh kasabasına sefer gerçekleştirdiği sırada Gonda'da yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hindistanlı yetkililer, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yolcu treni Chandigarh kentinden Assan eyaletinin kuzeyindeki Dibrugarh kasabasına sefer gerçekleştirdiği sırada Gonda'da yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.