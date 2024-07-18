Tokat’ta hasadı tamamlandı! Ekene servet kazandırıyor

Tokat'ta, hem çiçeği hem de soğanıyla şifalı bitkiler arasında yer alan akzambağın hasadı tamamlandı.Evli ve 3 çocuk babası olan Fikret Aydemir'in hobi olarak başladığı akzambak bahçesinde, bu yılki hasat onun anısına yapılıyor.Aydemir, yaklaşık 2 ay önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayata veda etti. Ancak, onun mirasına gözü gibi bakan oğlu Erdi Aydemir (35), 700 metrekarelik bahçede açan zambaklarla yakından ilgilenmeye devam ediyor.Akzambak çiçeği, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük ilgi görüyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor.Yurt dışından polen ve yapraklarına talebin fazla olduğunu söyleyen akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, şu ifadeleri kullandı:“Çiçeğini topluyoruz. Ortasındaki polenleri de makas yardımıyla alıyoruz. Şu gördüğünüz polendir başka bir kaba koyuyoruz. Çiçekleri başka bir kaba koyuyoruz. Polenleri daha sonra elek yardımıyla eliyoruz ve kurutmaya bırakıyoruz. Poleni boya yapımında kullanılmaktadır.Bal ile karıştırılıp yenildiğinde karaciğerin yenilenmesini sağlıyor. Topladığımızı çiçeklerin yapraklarından çayı meydana geliyor. Her sabah ve akşam içilmelidir. Baş ağrısı, sinüzit ve nefes darlıklarına iyi geliyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından talebimiz var. Genellikle yurt dışından talep oluyor. Yurt dışındakiler sağlıklarını çok düşünüyorlar.Polenimiz organik boya yapımında kullanılmaktadır. Kilosu 5 bin Euro civarındadır. Çayımızı ise yurt dışına 2 bin 500 Euro civarında gönderiyoruz. Çayımızı Adana başta olmak üzere yurt dışında Almanya, Hollanda ve Fransa gibi yüksek verim olan yerlere gönderiyoruz. Polenini Zurih'e organik boya fabrikasına gönderiyoruz.”