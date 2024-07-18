https://www.sabah.com.tr/gundem/2024/07/18/chpli-vekilin-kopek-sovu-hayvanseverlik-bahane-skandal-gercek-ortaya-cikti
CHP milletvekili Barış Karadeniz, sahipsiz hayvanlara yönelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri esnasında, başıboş köpeklerin ağır yaraladığı Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'a tepki çeken sözler sarf etti. "Köpek katili olacaksınız bunu evdeki çocuklarınıza sordunuz mu?" diyen Karadeniz adeta akıllarla alay etti. Öte yandan, çocuğu parçalanan babaya “Çık dışarı” diye bağıran Karadeniz’in Sinop Avcılar Kulübü’ne üye olduğu ortaya çıktı.
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmelerine dün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. AK Parti milletvekilleri toplantıya, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralananların fotoğrafları ile katıldı. CHP, DEM Parti'nin milletvekilleri ile bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcileri ise ortalığı karıştırdı.
Sürekli bağırarak ortamı geren muhalif vekiller, yasanın çıkmaması gerektiğini ve anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. AK Parti'liler, yasa teklifine yönelik itirazlarını dile getiren vekillere köpek saldırılarında yaralanıp ölen vatandaşların fotoğraflarıyla cevap verdi.
MAHRA'NIN ANNESİNİ DE HEDEF ALDILAR
Tepkiler devam ederken, Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, muhalefet sıralarına çocuğunun ayakkabısını fırlatarak yaşananlara tepki gösterdi.
Pınar, 'Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz' diyerek isyan etti. Muhalefet milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derya Pınar'ın komisyon toplantısı salonundan çıkarılmasını talep etti.
CHP'Lİ VEKİLLERDEN TERBİYESİZLİK: SEN KİMSİN!
Ankara'da okula giderken sokak köpekleri tarafından parçalanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da görüşmeleri takip etmek üzere salondaydı. Komisyon üyesi CHP'li vekillerin, 'Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor, servisle gidiyorlar' sözleri üzerine baba Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi. Kendisine 'Sen kimsin!' diye bağıran muhalefet vekillerine tepki gösteren baba Halil Yılmaz 'Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek' dedi.
CHP'Lİ KARADENİZ ACILI BABAYLA ALAY ETTİ
CHP'li milletvekili Barış Karadeniz; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, başıboş köpeklerin ağır yaraladığı Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'a hadsiz sözler kullandı. CHP'li Barış Karadeniz, 'Bu yasayı çıkartırken çocuğunuza sordunuz mu?' dedi.
'Sen nasıl bir saygısızsın, nasıl bir insansın!'
Çocuğu yaralandığında 'Köpekler çocuğumu ısırmamış, yemişler' sözleriyle Türkiye'de gündem olan Halil Yılmaz, CHP'li vekile sert tepki gösterdi. Yılmaz, 'Burada herkesi dinledim. Hiç kimse senin kadar saygısız bir kelime kullanmadı. Sen nasıl bir saygısızsın, nasıl bir insansın!' ifadelerinde bulundu.
Bunun ardından CHP'li Karadeniz, 'Çık dışarı!' diyerek acılı babayı salondan kovdurdu.
AV KULÜBÜ ÜYESİYMİŞ!
Öte yandan, Komisyonda hayvansever pozları veren CHP'li Karadeniz'in Sinop Avcılar Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı.