Instagram'a tarihi yenilik: Reels videolarına aynı anda...

Instagram, Reels videolarına 20'ye kadar ses parçası ekleme özelliğini kullanıma sundu. Bir videoya farklı parçalar eklediğinizde, Instagram ses karışımını size ait olarak etiketleyecek ve diğer kullanıcıların bunu paylaşmasına ve yeniden kullanmasına izin verecek.Bu güncellemeden önce, Reels'lara yalnızca bir parça eklenebiliyordu. Ancak artık birden fazla parça ekleyebildiğiniz için, farklı sesleri videolarınızda görünen metin, çıkartma ve kliplerle senkronize edebilir ve potansiyel olarak daha da kaotik bir video oluşturabilirsiniz.Bu özelliği kullanmak için Instagram'ın video düzenleyicisine eklenen yeni 'mix'e ekle' düğmesine basın. Ardından dahil etmek istediğiniz parçaları, şarkıların hangi bölümlerini kullanacağınızı ve videonuzda nereye yerleştireceğinizi seçebilirsiniz.Siz bir Reels videosu yayınladıktan sonra diğer kullanıcılar buna dahil olan tüm parçaları görebilir ve ayrıca kendi videolarında ses karışımını kullanabilecekleri bir düğme görürler.Bu özellik, Reels'ın ilham aldığı TikTok platformunda bile henüz bulunmuyor. TikTok kullanıcıları, videolarında birden fazla şarkı kullanmak için hâlâ geçici bir çözüm veya üçüncü taraf uygulama kullanmaları gerekiyor.