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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 16.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldüKahraman Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor.

Başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla hain terör örgütü PKK'nın kabusu olan askerlerimiz, bölücü örgüte bir darbe daha indirdi.

Önce Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Önce Irak'ta sonra Suriye'de teröristlerin üstü çizildi

Ardından bir güzel haber de Irak'tan geldi.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.