Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor.
Başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla hain terör örgütü PKK'nın kabusu olan askerlerimiz, bölücü örgüte bir darbe daha indirdi.
Önce Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Önce Irak'ta sonra Suriye'de teröristlerin üstü çizildi
Ardından bir güzel haber de Irak'tan geldi.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla hain terör örgütü PKK'nın kabusu olan askerlerimiz, bölücü örgüte bir darbe daha indirdi.
Önce Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Önce Irak'ta sonra Suriye'de teröristlerin üstü çizildi
Ardından bir güzel haber de Irak'tan geldi.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.