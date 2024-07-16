Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor.Başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla hain terör örgütü PKK'nın kabusu olan askerlerimiz, bölücü örgüte bir darbe daha indirdi.Önce Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.Ardından bir güzel haber de Irak'tan geldi.Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist öldürüldü.Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.