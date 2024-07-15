Otomobil kanala uçtu: Ölü ve yaralılar var

Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Metin İşgören idaresindeki otomobil, D400 Karayolu Aşağı Işıklar Merkez Sokak yan yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.Kaza anında kanal kenarında oturmakta olan mobilya atölyesi çalışanları kanalda 5 kişinin 'Bizi kurtarın çığlıklarına' kendi canlarını hiçe sayarak zaman kaybetmeden suya atladı. Aracın içinde sıkışmış halde ölümü bekleyen sürücü Metin İşgören'in eşi M.İ, kızı İ.D., torunları A.Y.D. ve A.Z.D.'yi sudan son anda çıkarttı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Metin İşgören yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri devam eden eşi M.İ, kızı İ.D., torunları A.Y.D. ve A.Z.D.'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.