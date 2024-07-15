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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildiğini ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Ekleme: 15.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit etti. Tespit edilen sığınakta; 14 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 30 adet 12.7 mm mühimmatı, 7 adet basma ey yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 7 adet infilaklı fitil ile tuzaklanmış EYP düzeneği, 17 adet sevk fişeği, 16 adet Alpha-fire, 3 adet eriş mayını, 1 adet hilti ucu, 2 adet şemsiye, 2 adet jelikan, çok sayıda pil bloku ve EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi" denildi.