Kapadokya’da sıcak hava balonları 15 Temmuz anısına havalandı

Sıcak hava balonları turizme hizmet ederken diğer yandan da milli bayramlar ve özel günlerde farklı etkinliklere imza atarak, gökyüzünü al bayraklarla süslemeye devam ediyor.UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü.Gökyüzünde görsel şölenSabah erken saatlerde Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşabağı mevkiinden havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.'240'a yakın şehidimizi anmak için uçuyoruz'Sıcak hava balonu pilotu Alper Çetin, yapılan etkinlikle ilgili şöyle konuştu:Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle uçuyoruz. Hain darbe kalkışmasında 240'a yakın şehidimizi anmak için uçuyoruz. Bu hain darbe girişiminin sürekli hatırlanması ve unutulmaması için uçuyoruz.