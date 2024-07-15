İstanbul Boğazı'nda hareketlilik! Arızalanan gemi sürüklenmeye başladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 Römorkörlerimiz ile KEGM-8 Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi” ifadelerine yer verdi.