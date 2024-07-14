İngiltere'yi yenen İspanya EURO 2024'te şampiyon oldu

14 Haziran tarihinde Almanya ile İskoçya arasında oynanan A Grubu maçıyla başlayan ve 51 müsabakanın yapıldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu.Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın finalinde Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya ile Gareth Southgate'in çalıştırdığı İngiltere karşı karşıya geldi.Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Fransız hakem François Letexier'in düdük çaldığı müsabakada kazanan 2-1'lik skorla İspanya oldu.Mücadelenin ilk yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca oyuncular soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya, 47. dakikada Yamal'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Nico Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti.73. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bellingham'ın ceza sahası dışına pasında Cole Palmer sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.86. dakikada sol kanattan Marc Cucurella'nın ceza sahasına ortasında Mikel Oyarzabal fileleri havalandırdı ve İspanya 2-1 öne geçti.İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İspanya 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.İspanya rekor kırdıAvrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı.Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı.İspanya, bugün oynanan karşılaşmada ise İngiltere'yi yenerek tarihinde bu kupayı 4. kez elde ederek en fazla şampiyon olan ülke oldu.Daha önce 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de mutlu sona ulaşmış 1984'te ise ikinciliği elde etmişti.İspanya ve İngiltere finale nasıl geldilerŞampiyonada B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile oynayan İspanya, grubu 9 puanla lider tamamladı. İspanyollar, son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1, çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı 2-1, yarı finalde de Fransa'yı 2-1'lik skorla yenerek finale yükseldi.C Grubu'nda Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile oynayan İngiltere ise 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı aldığı 5 puanla lider olarak bir üst tura çıktı. İngilizler son 16 turunda Slovakya'yı 2-1 ile geçerken, çeyrek finalde de İsviçre karşısında 1-0 geriden gelip penaltılarla yarı finale yükseldi.Canlı Anlatım86' Gol… İspanya 2-1 İngiltere (Oyarzabal)73' İngiltere'de Palmer, skoru eşitleyen golü kaydetti. Sağ kanattan Saka'nın getirdiği topta ceza sahası içinden Bellingham geriye bıraktı. Ceza sahası dışında bulunan Palmer gelişine vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 1-173' Gol… İspanya 1-1 İngiltere (Cole Palmer)69' Mainoo'nun yerine Cole Palmer oyuna dahil oldu.68' Morata oyundan çıktı. Yerine Oyarzabal oyuna girdi.66' Lamine Yamal ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Pickford son anda topu kornere çelmeyi başardı.64' Bellingham çok iyi döndükten sonra vuruşunu yaptı ancak isabeti bulamadı.61' Harry Kane oyundan alındı. Yerine Watkins dahil oldu.56' Alvaro Morata ceza sahasında vuruşunu yaptı ancak topu kaleye gönderemedi. Pozisyonun devamında Nico Williams ceza sahası dışından yerden sert bir şut çıkardı ancak isabeti bulamadı.53' Stones yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.49' İspanya, İngiltere karşısında ikinci gole çok yaklaştı. Nico Williams'ın pasında Dani Olmo'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.47' Nico Williams attı, İspanya önce geçti. Sağ iç kulvarda buluşan Yamal soluna pasını aktardı, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Nico Williams gelişine vurdu, yerden giden top ağlarla buluştu: 1-047' Gol… İspanya 1-0 İngiltere (Nico Williams)46' İspanya'da Rodri, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda yerini Zubimendi'ye bıraktı.46' İkinci yarı başladı.İlk yarı sonucu: İspanya 0-0 İngiltere45+1' Duran top vuruşunda arkada Phil Foden vuruşunu yaptı. Maçın ilk isabetli şutunda Simon geçit vermedi.43' İspanya atağında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Morata şut açısı aradı, savunmada Stones'un müdahale ettiği top kornere çıktı.31' Dani Olmo, İspanya'da kart gören ilk isim oldu.28' İspanya atağında Ruiz ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, savunmada Guehi'den seken top kaleci Pickford'da kaldı.25' Harry Kane, Fabian Ruiz'in ayağına basması nedeniyle sarı kart gördü.17' İngiltere'de Rice ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, yakın mesafeden Rodri'ye çarpan top uzaklaştı.15' İngiltere atağında sağ kanattan bindiren Walker ceza sahası içi sağ çaprazından yerden ortaladı, Laporte'nin müdahalesinin ardından top kornere çıktı.5' Nico Williams'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Alvaro Morata'dan önce John Stones araya girdi. John Stones'un ters vuruşunda top az farkla kornere gitti.1' Maç başladı.