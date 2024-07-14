Hain darbe girişiminde herkes susarken ilk konuşan Osman Gökçek'ti! İşte Gökçek'in o tarihi konuşması...
Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. İhanet gecesi henüz kimseden ses çıkmazken AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saatler 23.00'ı gösterdiğinde BEYAZ TV ekranlarında tarihi bir konuşmaya imza attı. İşte Osman Gökçek'in o konuşması.
- Video Hain darbe girişiminde herkes susarken ilk konuşan Osman Gökçekti! İşte Gökçek'in tarihi konuşması...
Takvimler 15 Temmuz 2016 gününü gösterdiğinde FETÖ'cü hainler ihanet planlarını devreye soktu ancak başarılı olamadı. Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde henüz kimseden açıklama gelmezken AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saatler 23.00'ı gösterdiğinde BEYAZ TV ekranlarında tarihi bir konuşmaya imza attı.
Osman Gökçek, yapıtığı tarihi konuşma ile vatandaşları sokaklara çağırdı. FETÖ'nün hain darbe girişimi vatandaşların milli birlliği ve mücadelesiyle def edildi.
Osman Gökçek o tarihi konuşmada ' Bu gece herkes dışarı çıksın, sokaklara dökülsün. Herkes hükümütine, devletine ve ay yıldızlı bayrağına sahip çıksın. Herkes cesur olsun, herkes yiğit olsun bugün' ifadelerini kullanmıştı.