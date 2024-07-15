Emine Erdoğan: Emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı;O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir.Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor.Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.