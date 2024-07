Başıboş köpeklerin saldırdığı iş adamı ölümden döndü!

Sanayici iş adamı Ercan Erdem, başıboş köpek saldırısı nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Başıboş köpeklere karşı mücadele verirken dengesini kaybeden Erdem, yere düşerek başından yaralandı ve bilincini kaybetti. Erdem, çevredeki vatandaşların yardımıyla parçalanmaktan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bilincinin yerine gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, 'Ben orada ölebilirdim. Hiçbir vatandaşın bu şekilde ölüm ile burun buruna gelmesini istemiyorum' dedi. Çeşme'de başıboş köpek sorunun arttığını dile getiren Ercan Erdem, başta belediyeler olmak üzere yetkililerin gerekli önlemleri alması için çağrıda bulundu.İzmir'in Çeşme ilçesinde 12 Temmuz Cuma akşamı saat 19.30 sıralarında Yıldızburnu mevkine doğru yürüyüşe çıkan iş adamı Ercan Erdem, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Başıboş köpeklere mukavemette bulunan Erdem, dengesini kaybederek yere düştü ve başını kaldırıma çarptı. Başından yaralanan iş adamı, çarpma sonucu bilincini kaybetti. Sesleri duyarak olay yerine intikal eden vatandaşlar, Erdem'i başıboş köpeklerin parçalamasından kurtararak özel araçlarıyla hastaneye kaldırdı. Hastanede 1 gün müşahede altında kalan Erdem'in taburcu edildikten sonra da evde tedavisine devam edildiği öğrenildi.Yaşadığı korku dolu anları bilinci yerine geldiğinde anlatan Ercan Erdem, “Sağlığım için yürüyüşe çıkmıştım. Normal bir şekilde yürüyüşümü sürdürürken bir anda başıboş gezen bir sokak köpeği hırçın bir şekilde üzerime atıldı. Daha önce köpek de besleyen bir insan olduğum için bu konuda tecrübeliyim. Dolayısıyla kişisel olarak onu tahrik edecek bir davranıştan da kaçındım. Gayet sakin bir şekilde yürümemi sürdürmeye çalıştım. Kendimi korumaya çalışırken arka üstü kaldırıma düştüm ve başımı kaldırıma çarptım. O sırada bilincimi kaybederek olduğum yere yığılmışım. Eğer vatandaşlarımız ilgisiz olsaydı olacakları düşünmek bile istemiyorum. Ben orada ölebilirdim” dedi.Bilincini kaybettiği için gözlerini hastanede açtığını aktaran Erdem, “Olay sonrası o köpeğin daha önce de bir hanımefendiye saldırdığını öğrendim. Saldırı sonrası ben bilincimi kaybedince köpek uzun süre yine benim başımda havlamayı sürdürmüş. Sağ olsunlar insanlık ölmemiş. Diğer olayı hatırlayan bir iki kişi yetişmiş hemen. Vatandaşlardan biri ben baygın haldeyken köpeğin bana zarar vermesini önlemiş ve daha sonrasında da kan akan yerlerime ilk müdahaleyi yapmış. Durumun ciddiyetini düşünerek diğer vatandaşların da yardımıyla beni kendi araçları ile hastaneye yetiştirmişler. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde kurtuldum. Yoksa belki de o köpek parçalardı beni. Ancak hastanede müşaade altına aldıklarında kendime gelebildim” şeklinde konuştu.Artık sokağa her çıktığında her an saldırıya uğrayabileceği tedirginliğini yaşayacağını belirten Erdem, “Bundan sonra artık bir köpek gördüğüm zaman tüylerim diken diken olacak. Hemen korunma ihtiyacı hissedeceğim. Özellikle torunlarım ve ailem için çok endişeliyim. Diğer insanlar için endişeliyim. Benim başıma gelen bu saldırının kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Çünkü çok korkunç bir olay. Hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Şu anda benim özgür yürüyüşüm kısıtlanmış durumda. Ben emekliyim. Sağlığım için yürümek istiyorum. Ama şu anda yaşadığım olayın bende meydana getirdiği korku nedeniyle yürüyüşe bile çıkamayacağım” ifadelerini kullandı.Çeşme'de sıkça başıboş köpek saldırısının meydana geldiğini aktaran Ercan Erdem, “Örneğin yakın zamanda bizim bahçıvanımızın motosikletten düşmesine bile sebep olan bir saldırı da yaşadık. Yine kendisinin eşi ve kızını köpek saldırısından çevredeki vatandaşlar zorlukla kurtardı. Yani Çeşme'de maalesef başıboş köpek sorunu var. Bu sorunu kesinlikle çözmek gerekiyor. Ben birçok Avrupa ülkesi dolaştım bir tek başıboş köpek görmedim. Avrupa ülkelerine gittiğimde sokaklarda kendimi güvende hissediyorum. Bu güven meselesi çok önemli bir şey. Ama kendi ülkemde maalesef artık güvende hissedemiyorum. Bu gelen bir turist için de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de, çocuklar için de ve özellikle hanımefendiler için de çok kötü bir şey. Şu anda olayı duyan tüm komşularım nasıl bir önlem alabiliriz diye kara kara düşünüyorlar. Nasıl güvende olabiliriz diye düşünüyorlar” açıklamasında bulundu.Böyle bir olayın bir turizm beldesinde yaşanmasını da çok feci bir olay olarak değerlendiren Ercan Erdem, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:'Yani bu olay bir İngiliz'in bir Alman'ın başından geçseydi o ülkenin gazeteleri haber yaptığı anda Çeşme'deki turizmi yok sayın. Çeşme turist alan bir yer. Yani dolayısıyla turistler az önce de dile getirdiğim gibi kendi ülkelerinde böyle bir şeye alışık olmadıkları için bu olay vahşilik olarak adlandırılırdı ve Çeşme turizmi kesinlikle baltalanırdı. Ki, onların da başına gelebilirdi, acil önlem alınmazsa hala daha gelebilir.'Herhangi bir başıboş köpeğin saldırgan olup olmadığını bilemediklerini söyleyen Erdem, başıboş köpeklerin toplanmasını istedi. Kendi köpeklerinin bile başkalarına rahatsızlık vermesini önlediklerini kaydeden Erdem, 'Bizim daha önce Yorkshire cinsi bir köpeğimiz vardı. Ailemizin bir parçasıydı. En ufak çevreye bir rahatsızlık vermesini bile önledik. Öldüğü zaman ise çok üzüldük. Evimizden biri eksilmiş olarak hissettik. Köpek seven bir insanım. Ancak sokaklarda hangi köpeğin saldırgan olduğunu hangisinin olmadığını maalesef bilemiyorsunuz.' dedi.Vatandaşların ölüm ile burun buruna olduğunu belirten Erdem, yetkililere şu ifadelerle çağrıda bulundu:'Ben sadece bir örneğim. Ben hiçbir vatandaşın bu şekilde ölüm ile burun buruna gelmesini istemiyorum. Dolayısıyla en kısa zamanda insanların kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamın oluşturulması lazım. Belediyelerin bu konuda mutlaka adım atması lazım. Görevlerini yapmaları lazım. Dolayısıyla başta yerel yönetimler yani belediyeler olmak üzere yetkililer bu sorunu görmezden gelmeyip vazifelerini yerine getirmeli ve başıboş sokak köpek sorunu ile ilgili gerekli adımları atmalıdır.”