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Balıkesir'de scooter dehşeti: 80 yaşındaki adam yaralandı!

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki kazada, scooter kullanan A.Y. (15), yaya geçidinden geçen 80 yaşındaki L.D.'ye çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Ekleme: 15.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de scooter dehşeti: 80 yaşındaki adam yaralandı!Edinilen bilgiye göre, Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesi üzerinde scooter ile seyir halinde olan A.Y. (15), o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan L.D'ye (80) çarptı. Kaza sonucu yere düşen L.D. kafasının arka kısmından yaralandı.

Balıkesir'de scooter dehşeti: 80 yaşındaki adam yaralandı!

L.D. kaza sonrası olay yerine 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan L.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.