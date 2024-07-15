Bahçeli’den Polis Özel Harekat Başkanlığına ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle Gölbaşı'nda yer Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Bahçeli'yi burada Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz karşıladı. 51 Şehidin isminin yer aldığı anıta çelenk bırakan Bahçeli, şehitler için dua ettikten sonra bir süre başkanlık binasına yöneldi. Ziyaretinin ardından Bahçeli, polisleri selamladıktan sonra Özel Harekat Başkanlığından ayrıldı.