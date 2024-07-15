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Beyaz Gazete
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Alaçatı'daki yangından acı haber! Alevlerin arasında kaldılar...

Alaçatı'daki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınırken, yangında alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 15.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Alaçatı'daki yangından acı haber! Alevlerin arasında kaldılar...Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alaçatı'daki yangından acı haber! Alevlerin arasında kaldılar...

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

Alaçatı'daki yangından acı haber! Alevlerin arasında kaldılar...

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Alaçatı'daki yangından acı haber! Alevlerin arasında kaldılar...

Yangında alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin bir kadın, bir çocuk ve bir erkek olduğu öğrenildi.