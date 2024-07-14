Pelin Akil'den aşk dolu kareler geldi

Magazin dünyasının en ünlü çifti olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanacakları gündeme geldi.Ayrı ayrı davetlere katılan ikilinin boşanma iddiaları hayranlarını üzerken, yüreklere su serpen kareler geldi.Pelin Akil, ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı. 38 yaşındaki Pelin, ailesiyle çıktığı tatilden birçok kare paylaştı.En son Yunanistan’ın Sakız Adası’nda Agia Fotini Beach’ten eşiyle fotoğraflarını paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.Hem güneşin hem de serin suların tadını Pelin Akil bir hayli keyifli hali dikkat çekerken, ikiliye "Maşallah" yorumları geldi.Akil, "Genelde dediğiniz, ilk defa tek görüyorsunuz. Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda..." ifadelerini kullanmıştı.