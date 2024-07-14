Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri: Mut, Çamlıyayla, Toroslar ve Silifke ilçelerinde yaptığı araştırmalar sonucunda 6 şahsın uyuşturucu madde kullandığını, imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan Jandarma düzenlediği operasyonlar ile şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapan Jandarma 535 kök kenevir, 2 kilo 410 gr. kubar esrar ile 50 gr. uç diye tabir edilen uyuşturucu maddeye el koydu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.