Kar maskeli soygunculardan dakikalar içinde milyonluk vurgun: İşte kuyumcudaki dehşet anları!
İstanbul'da kar maskeli 3 kişi, kiralık otomobil ile gittikleri kuyumcudan milyonlarca liralık altını gasp etti. Olay yerinde yaklaşık 50 el ateş edilirken kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
İstanbul Sancaktepe'de Ankara Caddesi üzerinde dün sabah saat 10.00 sıralarında Maskeli 3 şahıs kuyumcu dükkanı önüne kiralık otomobil ile geldi.
Soyguncular dükkanda çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasp etti. O esnada soyguncular ile kuyumcu Nurettin Mengühan arasında arbede yaşandı
ARALARINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Soyguncuların açtığı ateş sonucu kuyumcu Nurettin Mengühan dizlerinden yaralandı. Soyguncular dükkandan çıkıp araçlarına binecekleri sırada, Nurettin Mengühan'ın oğlu kuyumcu Özgür Mengühan dükkandan çıkarak soygunculara ateş açtı. Şahısların da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında dükkanın camına çok sayıda kurşun isabet etti.
ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU
Şahıslar araçla olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu birkaç el daha arkalarından ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurettin Mengühan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, dükkanın camına ve çevresine isabet eden yaklaşık 50 mermi tespit edildi. Öte yandan soyguncuların olayda kullandığı otomobilin Beykoz'dan bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ve soyguncuların Gebze'ye doğru kaçtıkları tespit edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı görüntülerde soyguncuların ellerinde silahla içeri girip ateş ettikleri anlar görülüyor.
Soyguncular dükkanda çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasp etti. O esnada soyguncular ile kuyumcu Nurettin Mengühan arasında arbede yaşandı
ARALARINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Soyguncuların açtığı ateş sonucu kuyumcu Nurettin Mengühan dizlerinden yaralandı. Soyguncular dükkandan çıkıp araçlarına binecekleri sırada, Nurettin Mengühan'ın oğlu kuyumcu Özgür Mengühan dükkandan çıkarak soygunculara ateş açtı. Şahısların da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında dükkanın camına çok sayıda kurşun isabet etti.
ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU
Şahıslar araçla olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu birkaç el daha arkalarından ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurettin Mengühan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, dükkanın camına ve çevresine isabet eden yaklaşık 50 mermi tespit edildi. Öte yandan soyguncuların olayda kullandığı otomobilin Beykoz'dan bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ve soyguncuların Gebze'ye doğru kaçtıkları tespit edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı görüntülerde soyguncuların ellerinde silahla içeri girip ateş ettikleri anlar görülüyor.