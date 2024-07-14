Etimesgut Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Beşikçioğlu'na vatandaşlardan 15 Temmuz cevabı!

CHP’li Etimesgut Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında herhangi bir program yapmama kararına tepkiler çığ gibi yükseldi. Karara AK Parti kanadından ve vatandaşlardan tepki gecikmedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacakken CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tepki çekecek bir karar alınmıştı.20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı almıştı. Bu karar büyük tepkilerle karşılandı.Beşikçoğlu'nun kararına tepki gösteren halk Ankara sokaklarını pankartlarla donattı. İşte Beşikçioğlu'nun 15 Temmuyz karırna adtea cevap olan o pankartlar...