Donald Trump'a silahlı saldırı! Konuşma yaptığı sırada ateş açıldı: Kulağı kanlar içinde kaldı...

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen silahlı saldırı dünya gündemini sarstı.Donald Trump, seçim mitingi sırasında duyulan silah sesine benzer patlama ile sağ kulağından yaralandı, Trump'ı korumalar kürsüden indirdi.İŞTE SALDIRI SONRASI YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ...Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildiğini duyurdu.Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, 'ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildi.' ifadesi kullanıldı.ABD Gizli Servisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyasında yaşadığı olaydan sonra koruma altına alındığını ve güvende olduğunu bildirdi.ABD Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından, bir mesaj paylaştı.Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında 'bir olay gerçekleştiğini' aktaran Guglielmi, 'Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir.' bilgisini verdi.Guglielmi, 'Bu artık Gizli Servis'in yürüttüğü bir soruşturmadır, bilgi olması halinde paylaşılacaktır.' ifadesini kullandı.Eski ABD Başkanı Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında silah sesleri duyulmuş, Trump hızlıca kürsüden uzaklaştırılmıştı.ABD medyası: Suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi.