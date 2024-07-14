Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile başbaşa görüştü

İki bakanın baş başa görüşmesinin ardından Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenleniyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "İsrailli yetkililer uluslararası mahkemelerde hesap verecek." ifadelerini kullandı.Suriye ile normalleşme konusuna değinen Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrar istediğinin altını çizdi.Fidan şu ifadeleri kullandı:Suriye ile olan müzakerelerin içerisinde oldum. Diyalog kanalını açık tutmak istiyoruz. Her düzeyde Suriye ile görüşmeler oldu. Son 1 yıldır görüşmelerde çok fazla bir hareketlilik yok. Zamanın ruhu bizi barışı aramaya itiyor. Cumhurbaşkanımızın bir çağrıda bulundu bizim talebimiz bu çağrının karşılık bulması.