Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a suikast girişimine kınama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajında bulundu.Başkan Erdoğan, 'ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.Erdoğan, 'ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız.' ifadelerini kullandı.