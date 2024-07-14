AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Trump'a suikast girişimini kınıyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD 45'inci Başkanı ve Başkan adayı Sayın Trump'a suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasilerde şiddet asla kabul edilemez. ABD 45'inci Başkanı ve Başkan adayı Sayın Trump'a dönük suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Sayın Trump'a, ailesine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.