Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili açıklama! 29 gözaltı...

İzmir'de meydana gelen sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili tayin ettiğini bilirkişinin hazırladığı ön rapor sonrasında, sorumlulukları olduğu belirtilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Yapılan baskınlarda İZSU Genel Müdürlüğünden, 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, mühendis ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, Gediz Elektrik A.Ş kurumundan birim ve işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İzmir'de meydana gelen sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi yürekleri dağlamıştı. Kameranın kaydettiği görüntülerde antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinin bulunduğu yolun karşısına geçtiği ancak Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yığıldığı görüldü.Geri dönerek Deniz'i kaldırmak isteyen Öktemay'ın da akıma kapılarak düştüğünün görüldüğü görüntüye çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansıdı.Açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayın hemen ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını, bilirkişi görevlendirildiğini kaydetmişti.Rapor doğrultusunda kimlerin kusuru varsa gözünün yaşına bakılmayacağını belirten Bakan Tunç 'İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir' dedi.Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile ikinci el antika eşya alımı satımı yapan İnanç Öktemay'ın (44) ölümü ile bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda Gediz Elektrik A.Ş ve İZSU yetkilileri kusurlu bulundu.Yapılan baskınlarda İZSU Genel Müdürlüğünden, 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, mühendis ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, Gediz Elektrik A.Ş kurumundan birim ve işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede hem İZSU hem de Gediz A.Ş. ekipleri suçlu bulundu. Bu kapsamda savcılık tarafından 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.Yapılan baskınlarda İZSU Genel Müdürlüğünden, 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, mühendis ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, Gediz Elektrik A.Ş kurumundan birim ve işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.