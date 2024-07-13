Şarj aleti az kalsın sonu oluyordu! Evi küle döndü

Bolu'dan korkutan görüntüler geldi. Burak Alagözoğlu, cep telefonunu şarj etmek için prizde taktı. Bir süre sonra dumanları farkeden ev sakinleri, şarj aletinin alevler içinde olduğuna şahit oldu. Alevler odasını adeta küle çevirdi.

Bolu'da korku dolu anlar yaşandı. Cep telefonu şarj aleti, prize takılı bırakılınca yanmaya başladı. Alevlerin çıkmasıyla evin bir odası kullanılamaz hale geldi.Yangın, saat 20.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Burak Alagözoğlu'nun kiracı olarak oturduğu dairenin yatak odasında prize takılı halde bırakılan cep telefonu şarj aleti alev aldı.Tutuşan şarj aletindeki alevler, önce bitişiğindeki yatağa, ardından odanın tamamına yayıldı. Dumanı fark eden ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evin odası kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.