Okul sınav sırasında çöktü! Çok sayıda ölü var

Nijerya’nın Plateau eyaletinde sınav yapılan bir okul çöktü. Kan donduran olayda en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Plateau eyaletine çöken okulda bilanço artıyor. Jos North bölgesindeki okulun enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.Kızılhaç sözcüsü Nuruddeen Hussain Magaji yaptığı açıklamada, çeşitli hastanelere kaldırılan 69 yaralının olduğunu belirtti. Okulun enkazında çalışmalar devam ederken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Okulun çökme sebebi ise henüz bilinmiyor.