Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 33°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisliKOCAELİ °C, 32°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 33°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 39°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 39°CParçalı, doğusu yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CParçalı bulutluISPARTA °C, 36°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 29°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık