Karı-koca can verdi! İşte çiftin acı sonu...

Niğde'de meydana gelen kaza yürekleri yaktı. Araçtaki Demiralp çifti yaşamını yitirdi.Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü Zafer Demiralp ile eşi Hatice Demiralp yaşamını yitirdi, Ahmet ve Fatma Katırcı çifti ise yaralandı.Kaza, saat 13.30 sıralarında Niğde- Kayseri kara yolunun 25'nci kilometresinde meydana geldi. Zafer Demiralp'ın kontrolünü yitirdiği 38 D 7179 plakalı otomobil devrildi.Kazada sürücüsü Zafer Demiralp ile eşi Hatice Demiralp yaşamını yitirdi, Ahmet Katırcı ve eşi Fatma Katırcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Katırcı çifti, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.