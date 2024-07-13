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Beyaz Gazete
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Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ekleme: 13.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB'den gelen açıklama şöyle:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.