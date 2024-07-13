Freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Ula ilçesinde, iddiaya göre, freni boşalan bir tur otobüsü çevrede bulunan iş yeri ve eve çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti ve 4'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı...

Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor.Kaza, Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşaldığı iddia edilen ve günübirlik tatilcileri taşıyan 20 AIV 199 plakalı midibüs önce yol kenarında bulunan fırın ve araca, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koştu.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta can pazarının yaşandığı kazadaki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.Kazada yaralanan 4 kişinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.