Dilan Polat ve Engin Polat tahliye bekliyorlardı! Mahkemeden kritik karar geldi: Duruşmaya zorla getirilecek!

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin davada mahkeme ilk kararlarını oluşturdu. Sabah'ın haberine göre; Mahkemenin kritik kararına ulaşıldı.Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 28 sanıklı dava 4,5 ve 6 Eylül 2024 günü 3 gün süre boyunca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 7 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçlarından 40'ar, 21 sanığın ise 36 yıla kadar hapsinin istendiği davada mahkeme, duruşma günü ve 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamının yanı sıra bir dizi karara daha imza attı.Yargılamayı yapacak Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların suç işlediğine dair somut delillerin olduğunu, delillerin henüz tam toplanmamış olması nedeniyle karartma ihtimallerinin bulunduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karara 2 hafta içinde Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakları olduğunu hatırlattı.Mahkeme ayrıca iddianamede geçen ve yasa dışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in yargılandığı, aynı zamanda Engin Polat'ın bahis oyunları oynatmak üzere bayilik vereceği iddiasıyla Tayfun Yılmaz'ı dolandırmasına ilişkin dosyaları yargılamaların görüldüğü mahkemelerden istedi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'na da yazı yazan mahkeme, sanıklar hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma olup olmadığı, varsa akıbetinin sorulmasına karar verdi.Mahkeme bir yazı da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazdı. Engin Polat'ın yurtdışına giriş-çıkış bilgilerinin gönderilmesini talep etti.Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 23 tutuksuz sanığın duruşma günü hazır edilmeleri için zorla getirme kararı çıkaran mahkeme, tutuklu sanıkların ise duruşma günü duruşma salonunda hazır edilmeleri için cezaevine yazı yazdı.Taraf sayısının çok olması ve dosyanın kapsamı dikkate alındığında mahkeme salonunun yetersiz kalacağını belirterek Anadolu Adliyesi İdari İşler Müdürlüğü'nden büyük bir duruşma salonu tahsis edilmesini de istedi.