Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Gönlümüzden geçtiği üzere Şehit Mustafa Cambaz, kendisinden sonra gelenlere yol göstermeye, ilham olmaya devam ediyor. 2 gün sonra 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 8. yıldönümü. Destan yazdığımız o gece şehitler verdik.15 Temmuz Gecesi isimlerini tarihe ve kalbimize yazdırdığımız şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yılki fotoğraf yarışmasına katılan ve dereceye giren tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hangi dalda olursa olsun bizim sanat anlayışımızda güzel olanı görmek, güzel olanı göstermek vardır. Sanat Allah'ın insana bahşettiği güzellikleri arama yolculuğunun adıdır.Biraz önce Mustafa kardeşimizin hayat hikayesini izledik. Ömrünü inandığı değerlere ve mesleğine adamış başarılı bir fotomuhabiriydi. 2000'li yıllardan itibaren tüm Türkiye'yi adım adım dolaşarak 10 binden fazla fotoğraf çekti. Hiçbir zaman ucuz hesapların, geçici heveslerin peşinde koşmadı. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi sonunda ölüm de olsa, hakikatin tarafında yer aldı.O gece 252 kahramandan biri Mustafa Cambazdı. FETÖ'cü hainler Mustafa Cambaz kardeşimizi göğsünden 2 kurşunla vurarak şehit ettiler. İnsanlarımızı korkakça namertçe katlettiler. Sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar. Oysa her şeyi en ince detayına kadar hesaplamışlardı. 40 kılığa bürünerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 15 Temmuz gecesi de Türkiye'yi işgal edeceklerini zannediyorlardı. Ama 40 yıllık planları sadece birkaç saat içinde boşa gitti. Milliete silah doğrulttukları her yerde rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi. 15 Temmuz gecesi meydanlar yerine bankamatik kuyruklarına koşanlar, aradan geçen 8 yıla rağmen milletin destanına çamur atanlar, uyduruk bahanelerle 15 Temmuz direnişini unutturmaya çalışanlar istemese de biz 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız.Emperyalistlerin uşaklarına Türkiye'nin teslim alınmayacağını, Türk milletinin iradesine zincir vurulmayacağını yeniden gösterdik.Pazartesi günü 252 kahramanımızı şükranla yad edeceğiz. Rabbim FETÖ'cü alçakları durduran yiğitlerden razı olsun. FETÖ'cülere diyet borcunu ödemek adına bu destana gölge düşürmeye çalışanları milletin vicdanına havale ediyorum.7 Ekim'de Gazze'de şahit olduklarımız da birçok perdenin kalkmasına sebep oldu. Lafa gelince hak ve özgürlükten bahsedenlerin gerçek yüzleri ortaya çıktı. Gazze'deki insani trajediye kayıtsız kalanlar iki yüzlü politikalarını saklama gereği dahi duymuyor. Söz konusu Gazze olunca birden ortadan kayboluyorlar. İsrail'in saldırılarında 150'ye yakın basın mensubu hayatını kaybetti. Siyonist lobinin baskılarına direnmeyi değil teslim olmayı seçenler var. Şu gerçeği tüm açıklığı ile söylemek zorundayım. Gazze'de İslam aleminin kurumları da başarılı bir sınav verememiştir. Gazze katliamlarında batı dünyasını eleştirirken Müslümanlar olarak kendimizi de hesaba çekmemiz gerektiğine inanıyorum. Batılı güçler Holokost utancı ile İsrail'e koşulsuz destek vermeye devam ediyor.