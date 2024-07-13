CHP'li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bu kez Onur Yiğit'i aday gösterdi. Seçim öncesi sokak sokak gezen ve vatandaşlara türlü vaatlerde bulunan Yiğit, engellilere de destek sözü verdi. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği sözleri unuttu.İdiiaya göre belediye yetkilileri, belediyenin kasasında para olmadığı belirtilerek 'Bundan böyle işlettiğiniz tezgahlar için aylık kira bedeli ödeyeceksiniz' dedinilerek, aylık 15 ila 150 bin lira arasında değişen oranlarda kira bedeli istendi.Üçkuyular'da İstinye Park Alış veriş merkezi önündeki kaldırımda satış yapan 2 metrekarelik simit tezgahı için istenen aylık rakamın 150 bin lira olduğu öğrenildi. Metrekaresi 75 bin liraya gelen tezgahın kirası 'Bunun adı vicdansızlık, bu kadar da olmaz' dedirtti.Belediye şirketi Agamemnon Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden hazırlanan sözleşmeleri imzalamaya yanaşmayan vatandaşlara da 'Eğer imzalamazsanız tezgahınızı kaldırırız' dendi. Karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran engelli vatandaşların tamamına yakını önlerine konulan sözleşmeleri imzalamak zorunda kaldı.Engelli bireylere sözleşmelerin 6 aylık süreyi kapsadığı 31 Aralık 2024 itibariyle sona ereceği belirtildi. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı.Vatandaşlara sözleşmenin yanında bir de tahliye taahhütnamesi imzalatıldı. Yeni yıldan itibaren de camekanlı büfelerin ihale ile kiraya verileceği belirtildi.Ahmet Piriştina ve Aziz Kocaoğlu dönemlerinde Büyükşehir Belediyesinde engelliler konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren eski başkan danışmanı ve engelliler masası koordinatörü Süleyman Er, 'Belediye, bu insanların üç kuruş paralarına göz dikmez. Bunun adı vicdansızlıktır' dedi.