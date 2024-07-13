Bakan Kurum Gölbaşı ilçesini ziyarette bulundu

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere 6 Şubat depreminde en fazla etkilenen Gölbaşı ilçesine teşrif eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, ilk ziyaretini 1. Etap Afet Konutlarına gerçekleştirdi. Sonrasında yapımında sona gelinen kalıcı afet konutları inşaat alanını gezerek çalışmalarda gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.Daha sonra Kaymakamlık ziyaret eden Bakan, kalıcı deprem konutları ile köy evlerimizin geldiği aşama başta olmak üzere ilçemizde bugüne kadar yapılan ve bundan yapılması planlanan çalışmalar hakkında Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'dan bilgiler aldı. Akabinde, Kaymakamlık toplantı salonunda Kordinasyon Toplantısına başkanlık eden Bakan, başta imar konusu ve rezerv alan olmak üzere ilçenin yeniden inşa süreci ile ihtiyaç ve talepler hakkında bilgiler aldı ve vatandaşlarımızın sorularını yanıtladı.