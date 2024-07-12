İstanbul'da vahşet! Önce boğdu sonra parçaladı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki kan donduran olay iddialara göre şöyle yaşandı. 19 Haziran günü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro amirliğine giden bir kişi kızından haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri genç kızı adım adım takip etti. En son bir şahsın evine girdiğini ve bir daha çıkışının olmadığını tespit etti.Kayıp Şahısların deneyimli dedektifleri evdeki şüpheli F.D.'yi gözaltına aldı. F.D. ilk ifadesinde olayı inkar etse de genç kızın evine girişinin olup çıkışının olmadığı tespiti üzerine kan donduran cinayeti anlattı. Genç kız ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyledi.İddiaya göre daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile cesedi parçalara ayıran cani genç kızın cesedini çöp poşetleriyle birkaç günde inşaat alanındaki boşluğa attı.Şüphelinin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler genç kıza ait ceset parçalarını buldu. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilirken şüpheli ile ilgili de detaylar otaya çıktı.Gözaltına alınan 43 yaşındaki şüpheli F.D.'nin 2007 yılında da bir cinayet işlediği ve bu cinayetten cezaevine girdiği daha 2021 yılında da cezaevinden çıktığı öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.